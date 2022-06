Voge 500 DS Adventure: Das Koffersystem gibt's gratis

Die Reise-Saison steht vor der Tür und Voge startet eine Sommer-Aktion rund um die durchzugsstarke 500 DS Adventure: Beim Kauf des Adventure-Bikes gibt es ein komplettes Koffersystem, bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Aluboxen mit je 45 Liter und einem Alu-Topcase mit 30 Liter Fassungsvolumen, gratis dazu. Das macht unterm Strich einen Preisvorteil von 600 Euro aus. Die Sommer-Aktion gilt noch bis zum 15. Juli 2022. Während dieses Zeitraums beträgt der Preis für die Voge 500 DS in den Farben Red oder Black mit Adventure Kit nur 6.198 Euro statt 6.798 Euro plus Überführungskosten.



Der Adventure-Sportler mit Enduro-Genen ist laut Voge ideal geeignet für Offroad-Touren oder asphaltierte Langstreckenfahrten. Und das Crossover-Bike hält auch, was die sportliche Optik verspricht: Der

durchzugsstarke Reihenzweizylinder mit 471 Kubik überzeugt mit seiner Leistung von 34,5 kW/47 PS, einem Drehmoment von 44,5 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.



Dank ihrer handlingfreundlichen Fahrwerksgeometrie und einem Gewicht von nur 205 Kilo ist die Voge 500 DS laut Hersteller sehr agil und zirkelt leichtfüßig durch Kurven. Zum positiven Gesamteindruck tragen demnach auch die komfortabel-ergonomische Sitzposition und die langen Federwege des Fahrwerks bei.



Bemerkenswert sind die Verarbeitung und die für eine 500er durchwegs hochwertigen Komponenten: Upside-Down-Gabel von Kayaba, original Nissin-Bremsen mit Bosch-ABS, Pirelli-Serienbereifung, Voll-LED-Beleuchtung inklusive LED Lauflicht-Blinker und eine Aluminium-Schwinge mit einem Zentralfederbein von Kayaba sowie das stabile Kofferträger-System aus Edelstahl gehören zur Serienausstattung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1