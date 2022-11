Unbewirtschaftete Rastplätze in Deutschland getestet

Der Auto Club Europa e. V. (ACE) hat im Rahmen der diesjährigen Clubinitiative unter dem Motto "Deutschland, deine Rastplätze" rund 700 ehrenamtlich Engagierte in den vergangenen sechs Monaten unbewirtschaftete Rastplätze in ganz Deutschland unter die Lupe nehmen lassen.



Im Fokus der bundesweiten Tests standen Sicherheit, Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sauberkeit. Die 684 getesteten Rastplätze wurden von den ACE-Ehrenamtlichen immer zweifach geprüft.



Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde in der Auswertung zwischen Rastplätzen mit und ohne WC unterschieden, wobei sich große Unterschiede ergaben. Während immerhin elf Prozent der Rastplätze mit WC mit dem Prädikat "Exzellent" ausgezeichnet wurden, schnitt keine einzige Anlage ohne WC nur annähernd so gut ab. Unter den Anlagen mit WC sind lediglich sieben Prozent durchgefallen, bei den Rastplätzen ohne WC konnte ein Viertel nicht überzeugen.



Es wurden Dreiviertel aller Anlagen mit WC als verkehrssicher eingestuft, bei Rastplätzen ohne WC sind es nur 34 Prozent. Noch gravierender wird die Diskrepanz beim Punkt Barrierefreiheit: 87 Prozent aller WC-Rastplätze wurden im Test für barrierefrei befunden, bei Anlagen ohne WC erreichten das nur sechs Prozent.



Sören Heinze, Pressesprecher des ACE über die Ergebnisse: "Wir sind erfreut, dass doch so viele Rastplätze unseren Check gut gemeistert haben. Allein bei den Anlagen mit WC erhielt mehr als die Hälfte die Auszeichnung ,Sehr gut' oder sogar ,Exzellent'. Es hat sich aber auch gezeigt, dass nicht alle getesteten Anlagen zur Erholung einladen, sicher und barrierefrei sind. Insbesondere die 219 von uns getesteten Anlagen ohne WC schnitten in allen Kategorien deutlich schlechter ab. Hier muss dringend mehr investiert werden, damit an allen Anlagen entlang der 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland die für die Verkehrssicherheit so wichtigen Erholungspausen gern eingelegt werden."



Der ACE hat gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) und dem diesjährigen Schirmherren der ACE-Clubinitiative, Prof. Dr. Walter Eichendorf, die vollständigen Ergebnisse bei der heutigen Abschlussveranstaltung an Martin Friewald stellvertretend für die Autobahn GmbH übergeben.

