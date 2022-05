Tipps für ein prima Auto-Klima

Temperaturen über 20 Grad und viele Sonnenstunden am Tag sorgen in den nächsten Tagen und Wochen dafür, dass in den meisten Autos die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. Der ADAC Hessen-Thüringen hat Tipps zur richtigen Klimatisierung zusammengestellt.



"Wenn es richtig heiß wird, sollten Autofahrer bereits vor dem Losfahren und vor der Aktivierung der Klimaanlage das Auto erstmal durchlüften. Einfach kurz alle Türen und Fenster öffnen, damit die aufgestaute Luft raus kann", sagt Piero Scazzi, Technikexperte des ADAC Hessen-Thüringen. "Das erspart den Fahrenden stickige Luft und der Kühlung Arbeit."



Und so kühlt die Klimaanlage das Auto am besten:



- Zunächst prüfen, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind. Die Temperatur im Fahrzeug über die Klimaanlage nicht zu stark herunterkühlen und den Luftstrom nicht direkt auf die Insassen richten. Der unachtsame Betrieb kann zu Kreislaufproblemen, Erkältungen oder Verspannungen führen. "Für eine schnelle Abkühlung des Fahrzeuginnenraums ist es vielmehr sinnvoll, bei maximaler Kühlleistung kurzzeitig auf Umluft zu stellen", so Piero Scazzi. Ansonsten während der Fahrt darauf achten, dass der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur maximal sieben Grad Celsius beträgt.



- Auf den Einsatz der Klimaanlage auf Kurzstrecken sollte man verzichten und lieber mit geöffnetem Fenster fahren. "Erstens kann die Klimaanlage in so kurzer Zeit nicht richtig herunterkühlen und zweitens sollte man beim Einschalten auch den vermehrten Kraftstoffverbrauch bedenken", sagt der Technikexperte.



- Kurz vor Fahrtende die Kühlfunktion der Klimaanlage, aber nicht das Gebläse ausschalten. "Das verhindert Restfeuchtigkeit im System", sagt Scazzi. "Diese kann ansonsten der Übeltäter sein, wenn die Klimaanlage beginnt, unangenehm zu riechen, da sich Bakterien oder Pilze festgesetzt haben." Bei Geruchsbildung müssen meist der Verdampfer desinfiziert und die Ablaufleitung für das Kondenswasser gereinigt werden. Das kann man am besten in einer Fachwerkstatt machen lassen.



- Auch bei kühler Witterung sollte die Klimaanlage ab und zu eingeschaltet werden. So wird eine ausreichende Schmierung des Systems gewährleistet und mögliche Verunreinigungen am Verdampfer werden durch das ablaufende Kondenswasser abgewaschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1