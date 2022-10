Staugefahr steigt am Wochenende vor Allerheiligen

Das letzte Oktoberwochenende bietet noch einmal die Gelegenheit für eine kurze Auszeit. Allerheiligen und der Reformationstag,die je nach Bundesland verschieden als gesetzlicher Feiertag im Kalender stehen, bieten für viele Gelegenheit, das Wochenende auszudehnen. Zudem enden in vielen Bundesländern die Herbstferien, in Baden-Württemberg und Bayern beginnen hingegen einwöchige Ferien.



Urlaubsfahrten werden daher noch immer Thema sein, wobei sich der Verkehr hier mittlerweile auf Fahrten in den Alpenraum und an die Küsten von Nord- und Ostsee, sowie in die Mittelgebirge konzentriert. Insgesamt verteilt sich der Verkehr etwas auf die einzelnen Tage. Das höchste Verkehrsaufkommen erwartet der Auto-Club Europa (ACE) für Samstag.



Freitag: Bereits am frühen Nachmittag viel Pendelverkehr. Hohes Verkehrsaufkommen bundesweit, die Staugefahr ist hoch. Hauptverkehrszeiten liegen zwischen 12 und 19 Uhr.



Samstag: Reiseverkehr aus Baden-Württemberg und Bayern Richtung Alpenraum, Rückreiseverkehr ganztags auf den Fernstraßen in westlicher und nördlicher Richtung.



Sonntag: Auf den Fernstraßen Urlaubsverkehr, insbesondere auch auf den Rückreiserouten. Bei schönem Ausflugswetter auch auf den Nebenstrecken mehr Freizeitverkehr.



Montag: Weniger Verkehr als üblich auf den Fernstraßen, in Bundesländern mit Feiertag Ausflugsverkehr, teilweise dichteres Aufkommen auf den Heimreiserouten.



Dienstag: In Süd- und Westdeutschland durch den Feiertag wenig Berufspendelnde unterwegs. Ab den Nachmittagsstunden Rückreiseverkehr.

