Rollendes Automuseum Silvretta Classic Rallye Montafon

Eine der beliebtesten Rallyes für klassische Autos bis Baujahr 2002 ist die Silvretta Classic Montafon. Die 24. Auflage führt über rund 590 Kilometer vom Montafon aus über traumhafte Alpenpässe.



Insgesamt rund 180 Teams sind am Start. Ältestes Auto ist ein Bentley 4 1/2 Litre aus dem Baujahr 1929, das jüngste ein BMW Z3 M aus dem Baujahr 2000. Im rollenden Museum werden klassische Autos von über 30 verschiedenen Marken zu erleben sein.

Zum ersten Mal wird die Classic-Rallye der Motor Presse Stuttgart CO2-neutral sein.



Dabei arbeitet der Veranstalter mit der Organisation Wilderness International zusammen und unterstützt den Erhalt von Regenwäldern mit großer Artenvielfalt, die wichtig für das Weltklima sind. Die Zusammenarbeit startete im August 2021 bei der Sachsen Classic und wurde in diesem Jahr auf alle Rallyes der Motor Presse ausgeweitet.



Die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter freut sich über hohen Besuch aus einem europäischen Nachbarland: Mit Ferdinand Grapperhaus nimmt der langjährige niederländische Minister für Justiz und Sicherheit an der Veranstaltung teil. Er startet in einem Porsche 356, der vom Wahl-Seefelder und TV-Moderator Martin Utberg gefahren wird. Während der ehemalige Minister zum ersten Mal bei dieser Classic-Rallye dabei ist, zählt die zweifache Damen-Rallyeweltmeisterin Isolde Holderied bereits zu den erfahrenen Teilnehmerinnen. Sie konnte die Rallye sogar schon einmal gewinnen.



Traditionell hat die Motor Presse Stuttgart den letzten Startplatz der Silvretta Classic Rallye Montafon für eine Versteigerung über United Charity gestiftet, Europas größtem Charityportal. Der gesamte Erlös kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder e.V. in der Uni-Kinderklinik Freiburg zugute.

