Renault mit neuem Multimediasystem "openR Link"

Mit dem neuen Stromer Megane E-Tech Electric führt Renault ein Multimediasystem namens openR Link ein. Das System ist Teil des openR Cockpits - einer Kombination aus zwei Bildschirmen, die, angeordnet wie ein liegendes "L", Kombiinstrument und On-Board-Infotainment miteinander verbindet.



Das in Kooperation mit Google entwickelte System sorgt laut Renault für ein interaktives Fahrerlebnis und beinhaltet auch den Sprachassistenten Google Assistant, der auf Sprachbefehl zahlreiche Fahrzeug- und Navigationsfunktionen regelt.



Die zwei Bildschirme von Instrumententafel und Infotainmentsystem bilden zusammen eine Fläche von 774 Quadratzentimetern, wovon 453 Quadratzentimeter auf das hochformatige 12-Zoll-Multimediadisplay (Serie ab Techno) und 321 Quadratzentimeter auf das digitale 12,3-Zoll-Kombiinstrument entfallen.



Der Bildschirm des openR Link besitzt eine besonders hohe Farbtiefe. Diese beschreibt die Gesamtmenge an Farben, die ein Bildschirm anzeigen kann und orientiert sich an der sogenannten GAMUT-Farbskala. Das Display des openR Link bietet eine Farbtiefe von 80 Prozent GAMUT, was einer der besten Werte am Markt sein soll. Zum Vergleich: Ein Standard-PC bietet etwa eine Farbtiefe von 70 Prozent. Die Bildschirme verfügen außerdem über eine spezielle Antireflexbeschichtung, um den Lesekomfort zu verbessern.

