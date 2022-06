Renault ermöglicht Zugriff auf Amazon Music

Gute Nachricht für Renault-Kunden, die gleichzeitig Kunden von Amazon Prime sind: Sie haben künftig über das Onboard-Multimediasystem openR Link kostenlos und werbefrei Zugriff auf zwei Millionen Songs des Streaming-Dienstes Amazon Music.



Hierzu lässt sich die Amazon Music App erstmals über die My Renault App herunterladen. Möglich ist das beim neuen Megane E-Tech Electric und beim Kompakt-SUV Renault Austral, der im Herbst auf den Markt kommen wird.



Die Kooperation zwischen Renault und Amazon Music ermöglicht es den Kunden, Millionen von Liedern und eine Vielzahl von Wiedergabelisten direkt über die openR Link-Schnittstelle zu genießen. Über den Zugriff auf Amazon Music hinaus können Kunden gegen eine Gebühr von 7,99 Euro pro Monat den Abonnementdienst Amazon Music Unlimited nutzen, der Zugang zu mehr als 90 Millionen Songs und den aktuellsten Neuerscheinungen in High Definition-Qualität bietet.



Die Gebühr hierfür beträgt 7,99 Euro für Amazon-Prime-Nutzer und 9,99 Euro für Kunden ohne Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Das Angebot richtet sich exklusiv an Amazon Music Unlimited Neukunden, die ihr Abonnement über die Anwendung My Renault abgeschlossen haben. Diese Kunden haben außerdem kostenlosen Zugang zu einer werbefinanzierten Auswahl an Top-Playlists und Sendern auf Amazon Music.

