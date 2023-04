Prima Klima im Kia EV9

Der große Kia-Stromer EV9 besitzt unter anderem eine moderne Wärmepumpe zur komfortablen Temperierung des Innenraums. Wie andere Kia-Modelle wurde das erste dreireihige Elektro-SUV der Marke im Entwicklungsprozess bei extremer Hitze und Kälte getestet, um zu gewährleisten, dass die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme (HLK) allen Herausforderungen gewachsen sind.



Das thermische System des EV9 beinhaltet zudem eine Klimaregelung sowie Entfrostungs- und Enteisungsfunktionen. Für Komfort und Benutzerfreundlichkeit sorgen darüber hinaus ein intuitives Bedienkonzept für die Klimatisierung und zusätzliche Lüftungsauslässe am Dachhimmel, die die Luftzirkulation optimieren. Die Ingenieure testeten die Systeme und Funktionen unter anderem in Nordschweden und Südspanien, um bei verschiedensten Umgebungstemperaturen eine größtmögliche Leistung und Effizienz zu gewährleisten.



Während viele Elektroautos zur Innenraumklimatisierung eine konventionelle elektrische Heizung einsetzen, verfügt der EV9 über eine Wärmepumpe, die zu dessen hoher Energieeffizienz beiträgt. Sie funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt: Wenn es draußen kühl ist, sorgt sie dafür, dass es drinnen warm wird. Besonders effizient arbeitet die Wärmepumpe dadurch, dass sie auch die Abwärme der E-Motoren und der Leistungselektronik zum Heizen des Innenraums nutzt. Diese Energieeinsparung wirkt sich positiv auf die Reichweite des Elektrofahrzeugs aus. Denn je weniger Strom für die Temperierung der Kabine benötigt wird, desto mehr Batterieleistung steht für den Fahrzeugantrieb zur Verfügung.



Die Drei-Zonen-Klimaautomatik mit separaten Einstellmöglichkeiten für den Fahrerplatz, den Beifahrerplatz und den Fond basiert auf zwei voneinander unabhängigen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen. Zum hohen individuellen Komfort trägt außerdem bei, dass die Sitze der ersten Reihe und die äußeren Sitze der zweiten Reihe serienmäßig über eine Ventilationsfunktion verfügen und beheizbar sind. Dabei kommen der Energieeffizienz dienliche Heizelemente zum Einsatz.



Zum Wohlfühlklima für alle Insassen tragen auch die vier Lüftungsauslässe am Dachhimmel bei. Durch einen präzise austarierten Diffusionswinkel und einen sehr geringen Luftwiderstand gewährleisten sie, dass alle Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe gleichermaßen in den Genuss der Klimatisierung kommen.

