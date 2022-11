Premium-Reifenhersteller Hankook expandiert

Die Unsicherheiten der weltweiten Wirtschaft sind hinreichend bekannt, politische Konflikte und anhaltende Störungen der Lieferketten im Zusammenhang mit dem Corona Virus machen es den Unternehmen nicht gerade leicht. Doch Hankook Tire präsentiert im dritten Quartal dieses Jahres eine positive Finanzentwicklung.



Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 25,7 Prozent und im Quartalsvergleich um 12,7 Prozent, während der operative Gewinn um 6,4 Prozent beziehungsweise 9,8 Prozent zunahm, wozu die starke Preisstrategie und die Wechselkurs-Auswirkungen beitrugen.



Der Absatz von hochwertigen Reifen verbesserte sich im Berichtsquartal ebenso wie der von Reifen für die Erstausrüstung in wichtigen Märkten wie den USA, Europa, China und Korea. Die Nachfrage nach Reifen für die Ersatzausrüstung ging jedoch im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres leicht zurück, so der Hersteller.



Eines der stärksten Segmente von Hankook, das Segment der Reifen mit großem Durchmesser, blieb auch im dritten Quartal ein wichtiger Wachstumsmotor. Der Absatz von Pkw-Reifen der Dimension 18 Zoll oder größer machte 41,1 Prozent des gesamten Pkw-Reifenabsatzes von Hankook aus, was einem Anstieg von 4,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Aufgeschlüsselt nach Regionen verzeichnete Hankook das größte Wachstum bei Pkw-Reifen ab 18 Zoll auf dem chinesischen Markt mit einem Anstieg um 8,9 Prozentpunkte auf 52,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von einer Steigerung um 4,4 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent in Europa, einem Zuwachs um 4,2 Prozentpunkte in Korea auf 51,4 Prozent und einem Anstieg um 3,6 Prozentpunkte auf 51,2 Prozent auf dem US-Markt.



Hankook setzt weiterhin auf die Erstausrüstung für Premium-Elektrofahrzeugmodelle und führte kürzlich seine iON-Familie EV-spezifischer Reifen ein. Darüber hinaus wird Hankook ab der Saison 2022/23 exklusiver Lieferant und technischer Partner der weltweit ersten rein elektrisch betriebenen Rennserie sein, der ABB FIA Formula E World Championship.



Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, den Anteil der Reifen mit großen Dimensionen am Gesamtabsatz von Pkw-Reifen weiter zu erhöhen und die Führung im Segment der Reifen für Elektrofahrzeuge zu übernehmen.

