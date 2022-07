Peugeot startet Tankrabatt-Kampagne

Peugeot legt eine Tankrabatt-Kampagne auf: Beim Kauf eines neuen Modells mit Verbrennungsmotor der Baureihen 2008, 3008, 5008, 308, 308 SW, 508 und 508 SW gibt es einen Tankgutschein in Höhe von 1.200 Euro. Damit reagiert der französische Automobilhersteller auf die steigenden finanziellen Belastungen der deutschen Haushalte.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Alles wird teurer: Lebensmittel, Heizen und auch das Tanken. Wir bieten einen Tankrabatt, der funktioniert. 1.200 Euro Tankgutschein sind ein Wort. Bis zum 31. August 2022 geben wir den Tankrabatt für alle Neuwagenabschlüsse an unsere Kunden und Kundinnen weiter."



Im Rahmen des gesetzlichen Tankrabatts wurde die Energiesteuer zum 1. Juni 2022 gesenkt. Am 1. September läuft die Sonderregelung aus und es wird wieder der bisherige Steuersatz erhoben. Insgesamt könnte die Entlastung bei Benzin bei rund 35 Cent pro Liter, bei Diesel bei rund 17 Cent liegen. Denn so hoch sind die Steuern, die der Bund den Mineralölkonzernen pro Liter Sprit erlässt.



Da Tankstellen und Mineralölkonzerne den Tankrabatt jedoch nicht umsetzen müssen und in ihrer Preisgestaltung frei sind, schwanken die Preise für Treibstoff erheblich und sind insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau. "Der Peugeot-Tankrabatt wird nicht verpuffen, das können wir unseren Kundinnen und Kunden versprechen", so van der Luyt.

