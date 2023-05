Peugeot: Aufgefrischter 2008 zeigt seine Krallen

Seit seinem Marktstart Ende 2018 führt der Peugeot 2008 mit fast 700.000 produzierten Einheiten die Liste der SUV-Verkäufe im B-Segment an. Jetzt haben die Franzosen Design, Technologie und Elektrifizierung der zweiten Generation weiter entwickelt.



Der im Werk Vigo in Spanien gebaute aufgewertete Peugeot 2008 wird im Sommer 2023 in den drei Ausstattungsvarianten Active, Allure und GT und mit vier Motoren auf den Markt kommen, darunter ein neuer Elektromotor mit 115 kW/156 PS mit einer angekündigten Reichweite von bis zu 404 Kilometern. Das Angebot wird 2024 mit der Einführung eines neuen Hybridmotors erweitert.



Die überarbeitete breitere Frontpartie trägt das neue Emblem von Peugeot. Nach dem neuen Peugeot 508 ist der 2008 das zweite Modell, das die neue Lichtsignatur von Peugeot aufweist, die sich durch drei vertikale Lichtkrallen in den schwarzen Lufteinlässe des Stoßfängers auszeichnet. Bei den GT-Versionen setzt sich die markante Wirkung der drei Krallen erstmals in der Beleuchtung der Full-LED-Scheinwerfer durch den Einsatz von drei Lichtmodulen fort.



Basisfarbe ist Selenium Grau, darüber hinaus gibt es das SUV in Silber,Weiß,Schwarz, Rot und Blau. Alle Versionen des in seinen Abmessungen unveränderten Peugeot 2008 verfügen über neue aufgewertete Sitzbezüge, wie die neue Alcantara -Polsterung, die als Option für die GT-Versionen erhältlich ist.



Das 10-Zoll-Display (25,4 cm) im Cockpit hat ein neues Design und bei der GT-Version eine Anzeige in 3D. Die Farbe des Displays, die Reihenfolge und Anordnung der Informationen können individuell eingestellt werden. In der Ausstattungsvariante Active verfügt der Peugeot 2008 weiterhin über ein analoges Kombiinstrument.



In Sachen Antrieb hat Peugeot dem vollelektrischen e-2008 mehr Leistung und mehr Reichweite verpasst. Die maximale Leistung steigt um 15 Prozent von 100 kW/136 PS auf 115 kW/156 PS, während die Batterie von 50 kWh auf 54 kWh vergrößert wird. An Reichweite versprechen die Franzosen 404 Kilometer anstelle von vorher 341 Kilometer.



Nachgeladen werden kann an öffentlichen Ladestationen (100 kW) binnen 35 Minuten von 0 Prozent auf 80 Prozent, 16 Stunden und 20 Minuten an einer Wall Box (7,4 kW), 5 Stunden und 30 Minuten an einer Wall Box (11 kW) und 33 Stunden und 40 Minuten an einer verstärkten Steckdose (3,2 kW).



Anfang 2024 wird der Peugeot 2008 den neuen 48V-Hybridmotor1 erhalten, der aus einem PureTech-Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW/136 PS und einem Elektromotor besteht, die mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt sind. Mit dem Motor und einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, sollen mehr als 50 Prozent der Zeit rein elektrische Fahrt möglich sein.

