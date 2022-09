"Opel Corsa 40" nur im digitalen Auto-Abo

Der Opel Corsa gilt als Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen. Jetzt blickt der Hersteller auf eine 40-jährige Modell-Geschichte zurück und baut eine Sonderedition unter dem Namen "Opel Corsa 40". Mit Top-Ausstattung und ausdrucksstarken Reminiszenzen an die erste Corsa-Generation von 1982 will Opel die Herzen der Fans höherschlagen lassen.



Bestellbar ist das Sondermodell wahlweise mit Elektro- oder Verbrennungsmotor. Unterdessen ist der Weg zum Fahrzeug neuartig: "Ein außergewöhnliches Auto braucht einen innovativen Vertriebsweg", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx. Deshalb biete man den "Opel Corsa 40" ausschließlich digital im Auto-Abo an - und mache es den Kunden so noch leichter, sich ihr Jubiläumsfahrzeug zu sichern. "Einfach von zu Hause aus online anklicken und liefern lassen, und schon kann in Kürze die Fahrt zum monatlichen Fixpreis losgehen - alles drin, außer Tanken oder Laden."



Die Jubiläumsedition ist europaweit auf 1982 Exemplare limitiert. Deshalb wird sie ausschließlich digital angeboten. Der "Corsa 40" mit Verbrenner ist ab sofort unter opel-auto-abo.free2move.com erhältlich, für den elektrischen "Corsa 40" schaltet Opel die Online-Bestellmöglichkeit in wenigen Tagen, am 14. September, frei.



ab 369 Euro pro Monat können Corsa-Liebhaber ihren "Corsa 40" fahren (elektrischer "Corsa 40" ab 499 Euro monatlich). Zum Leistungsumfang zählen Inspektion, Wartung und Verschleißteile genauso wie Steuern und Versicherungen. Darüber hinaus ist ein kompletter Satz Winterreifen im Auto-Abo inkludiert. Das alles sehr flexibel: Denn die Kunden können zwischen sechs oder zwölf Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 1.000 bis 3.000 Kilometer pro Monat wählen.

