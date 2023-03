Mobilitätsverhalten der Europäer im Umschwung

Mehr als die Hälfte der Europäer hat aufgrund des ökologischen Fußabdrucks, der mit der Nutzung ihres Autos verbunden ist, ein schlechtes Gewissen. Dies ergab der erstmals von der Europ Assistance Group durchgeführte Mobilitätsbarometer, für den das unabhängige Institut Ipsos Public Affairs Ende letzten Jahres 6.000 Belgier, Franzosen, Deutsche, Italiener, Portugiesen und Spanier online zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt.



Nach mehr als zwei Jahren der Einschränkungen haben die Europäer ihre Lebensweise, einschließlich ihrer Mobilitätsgewohnheiten angepasst - so auch in Deutschland: 26 Prozent der Deutschen geben an, häufiger zu Fuß zu gehen als vor der Covid-19-Krise. Ebenfalls gestiegen ist die Anzahl an Nutzern von Elektrofahrrädern und Standrollern. Die Veränderungen in den Mobilitätsgewohnheiten wurden hauptsächlich durch zwei Aspekte ausgelöst: Umweltbelange und Kosten, was die gegenwärtigen Sorgen der Befragten über die Ökologie und die Inflation widerspiegelt.



Wobei letzteres in Deutschland eine geringere Rolle spielt als im restlichen Europa. Insgesamt ist das Auto in Europa nach wie vor weit verbreitet: Knapp neun von zehn Europäern (88 Prozent) besitzen in ihrem Haushalt noch ein Auto. Die Deutschen mit 78 Prozent im Vergleich jedoch deutlich weniger als ihre europäischen Nachbarn. Wie generell in Europa könnte sich knapp jeder dritte deutsche Autobesitzer (30 Prozent) vorstellen, in Zukunft auf ein eigenes Auto zu verzichten - aber nur neun Prozent könnten dies "auf jeden Fall" tun.



Unterschiede in der Beziehung zum Autobesitz zeigen sich in der Betrachtung der Altersgruppen - so sind am ehesten die jüngeren Deutschen bereit, auf ein eigenes Auto zu verzichten (45 Prozent der 18- bis 34-Jährigen könnten es sich vorstellen). Menschen, die in großen Städten leben, sind ebenfalls eher dazu bereit, da sie über eine höhere Anzahl an Mobilitätsalternativen verfügen.



Fast ein Drittel der Europäer könnte sich vorstellen zukünftig ein Elektro-/Hybridauto zu besitzen. Allerdings werden die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten sowie fehlende Ladestationen als Hindernisse für die Verbreitung von Elektromobilität genannt.



Zusätzlich sind die Europäer bisher nicht von der Autonomie der E-Fahrzeuge bei Langstreckenfahrten überzeugt (30 Prozent). 89 Prozent der am häufigsten genutzten Autos sind nach wie vor Verbrennungsmotoren, während Hybridfahrzeuge fünf Prozent und Elektrofahrzeuge kaum ein Prozent ausmachen.

