Mit Kindern im Stau: So funktioniert's

Staus können für Kinder schnell zur echten Belastung werden. Damit Eltern und Kinder trotz Stau und Verzögerungen ihr Ziel sicher und ohne Zwischenfälle erreichen, gibt der ACE nützliche Tipps für Familien auf Reisen.



Während der Fahrt, besonders aber im Stau ist es wichtig, dass die hinteren Türen sicher verschlossen sind. Gibt es eine Kindersicherung sollte sie unbedingt auch im Stau aktiviert sein, da Kinder den Stillstand falsch deuten und eventuell aussteigen könnten.



Für Babys und Kleinkinder gehören Ersatzwindeln, Wechselwäsche, ausreichend verschließbare Müllsäcke, Taschentücher und feuchte Tücher griffbereit in den Innenraum. Gegebenenfalls sollte auch ein Medikament gegen (Reise-)Übelkeit und Salbe gegen Insektenstiche parat sein. Ganz wichtig: Lieblingskuscheltier und Kuschelkissen nicht vergessen, um dem Kind auch auf Reisen ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit zu geben.



Steht die Sonne auf den Seitenscheiben, wird es insbesondere auf dem dortigen Sitzplatz auch bei eingeschalteter Klimaanlage schnell sehr unangenehm heiß. Ein vor das Fenster gehängtes helles Tuch schafft Abhilfe. Praktisch sind statisch haftende Sonnenschutzfolien. Ausreichend zuckerfreie Getränke sowie leckere gesunde Verpflegung gehören ebenfalls ins Handgepäck. ACE-Tipp: Lieber etwas mehr Verpflegung einpacken. Getränke und Speisen schmecken auch noch nach Ankunft am Zielort.



Die besten Malstifte und das teuerste Tablet nutzen nichts, wenn sie nicht einsatzbereit sind. Deshalb sollten Malstifte vor der Abfahrt noch einmal kontrolliert und gegebenenfalls gespitzt oder ersetzt werden. Laptop, Tablet oder Smartphone sollten vor der Abfahrt voll aufgeladen sein, bei längeren Strecken auch Ladekabel und Powerbank einpacken. Tipp: Filme und Hörspiele bereits zu Hause mit den Kindern gemeinsam aussuchen und im heimischen WLAN herunterladen. Vor Abfahrt noch einmal prüfen, dass die Downloads erfolgreich waren und die Kopfhörer nicht vergessen. Das spart Datenvolumen und sorgt für unterbrechungsfreie Unterhaltung auch in Funklöchern und im EU-Ausland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1