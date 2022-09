Die sogenannte Golf-Klasse, also die Fahrzeuge der Kompaktklasse, ist die am härtesten umkämpfte auf dem Markt. Doch für den Platzhirsch aus Wolfsburg wird die Luft zunehmend dünner, denn auch anderswo geht die Entwicklung weiter. Zum Beispiel in Köln. Dort hat jetzt Ford dem Focus ein frisches Outfit verpasst.

Um die Änderungen zu erkennen, muss man schon ein scharfes Auge haben. Die

...