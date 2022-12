mid-Kommentar: Europa der Technologie-Sperren

Technologie-Offenheit gehört zu den Voraussetzungen für Fortschritt. Das gilt auch für den Bereich Verkehr in Deutschland und Europa. Doch Bundesregierung und EU-Kommission stellen hauptsächlich Sperren auf. Stichwort: Verbrenner-Aus. Selbst versierte Branchen-Kenner wie etwa Spediteure wissen nicht, wie sie nun planen sollen. Denn entscheidende Fragen bleiben unbeantwortet.



Wie der Lkw seine teilweise langen und über verschiedenste Routen verlaufenden Touren ohne Dieselkraftstoff absolvieren soll, weiß niemand. Bekannt ist nur, dass es mit einem reinen Elektro-Antrieb definitiv nicht funktionieren wird, falls sich beim Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht fundamental etwas ändert. Mit komplexen Fragen und spezifischen Sorgen der Logistik-Branche setzen sich die verantwortlichen Politiker auch nur ungern bis gar nicht auseinander.



Ignorant stehen Bund und EU auch der Welt neuartiger Verbrenner-Technologien gegenüber. Abgesehen von den synthetischen Kraftstoffen gibt es auch intelligente Hybrid-Konzepte der jüngsten Generation. Beispiel: Nissan. Die e-Power Technologie des japanischen Autoherstellers - eine Kombination aus Benzin- und Elektromotor - schafft ein elektrisches Fahrgefühl, ohne dass ein externes Nachladen der Batterie erforderlich ist. Die Räder werden stets vom Elektromotor angetrieben, was ein signifikanter Unterschied zu konventionellen Hybridsystemen ist. Doch ob solche modernen Fahrzeuge auch ab 2035 noch zugelassen werden, steht in den Sternen.



Die Politik der sogenannten "Verkehrswende" erschöpft sich in Verboten. Von Alternativen und neuen Angeboten sprechen die verantwortlichen Politiker in wolkigen Worten, ohne konkrete Ideen offenzulegen. Mit dieser Vogel-Strauß-Politik hinsichtlich technologischer Entwicklungen wird aus der Verkehrswende eine Mobilitätskrise mit sehr unangenehmen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1