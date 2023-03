Marderschreck mit Hochfrequenz

Zerstörungen im Motorraum durch Marder sind sehr ärgerlich und teuer. Abhilfe schafft das 3in1-Hochfrequenz-Marder-Abwehrgerät von Lescars, das mit hochfrequenten und wechselnden Tönen die ungeliebten Nager abschreckt.



Marder sind äußerst Geräusch empfindliche Tiere. Um sie zu verjagen, wird deswegen häufig auf schrille Töne gesetzt. Die variable Abwehr gegen Marder: Entweder das mobile 3in1-Marder-Abwehrgerät von Lescars direkt an die Kfz-Batterie anschließen oder es per USB mit Strom versorgen, z.B. über eine Powerbank. Oder man legt einfach Batterien ein. Schon hält das Abwehrgerät die ungeliebten Nager zuverlässig auf Distanz, so der Hersteller.



Das 16,99 Euro teure Gerät sendet hochfrequente Töne, die für Menschen kaum hörbar sind. Eine wechselnde Frequenz zwischen 12 - 24 kHz verhindert einen Gewöhnungseffekt, blinkendes LED-Licht verschreckt das Tier zusätzlich.



Für eine optimale Funktionsweise empfiehlt es sich, vor dem Einsatz eine Motorwäsche durchzuführen oder einen Duftmarken-Entferner zu verwenden sowie den Auto-Stellplatz zu säubern. So werden eventuelle Rest-Duftstoffe von vorherigen Marderbesuchen getilgt.

