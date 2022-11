Magna zeigt schöne neue Welt der Mobilität

Auf der CES 2023 in Las Vegas will der Technologie-Konzern Magna Mobilitätslösungen für eine sicherere und nachhaltigere Zukunft präsentieren. Das Unternehmen will seine neuen Technologien in den Bereichen Öko-Innovation, Fahrerassistenz, Design und Fahrerlebnis sowie Neue Mobilität vorstellen und demonstrieren, wie umfassende Fahrzeug- und Systemkompetenz die Entwicklung innovativer Lösungen in diesen Bereichen ermöglicht.



"Die Automobillandschaft entwickelt sich rasant, und die CES gibt uns die Möglichkeit, unsere Spitzenposition bei der Verwirklichung zukunftsorientierter Lösungen zu behaupten", sagte Eric Wilds, Chief Sales & Marketing Officer. "Wir freuen uns darauf, darüber mit unseren Stakeholdern zu diskutieren und zu erleben, wie Magna die Automobilindustrie bei der Neudefinition der Bewegung von Menschen und Dingen anführt."



Einer der Höhepunkte des Magna-Standes wird die erste öffentliche Präsentation von Morphing-Oberflächen sein, die zusammen mit dem "Mezzo Plus-Frontpanel" zu sehen sein werden. Dieses aerodynamische System kann die äußere Form eines Fahrzeugs verändern und sich anpassen, um Effizienz und Funktionalität zu verbessern. Das Unternehmen wird außerdem eine neue SmartAccess-Lösung vorstellen, die die B-Säule überflüssig macht und den Zugang zum Fahrzeuginnenraum verbessert.

