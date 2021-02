  Land Rover Defender: Der V8-Motor ist da

Zum Modelljahr 2022, nach britischer Zeitrechnung also im Juni 2021, legt Land Rover beim neuen Defender kräftig nach. So ergänzt ein V8-Kompressor-Benziner mit 386 kW/525 PS die Motorenpalette. Dazu gesellt sich noch die neue Topversion Defender V8 Carpathian Edition.



Das Drehmoment-Maximum des neuen Top-Aggregats gibt Land Rover mit 625 Newtonmeter (Nm) an. Es ist an eine Achtstufenautomatik gekoppelt und verhilft dem Defender V8 90 in 5,2 Sekunden zum Sprint auf 100 km/h, das Maximaltempo beträgt 240 km/h.



Die Achtzylinder-Version ist von außen an speziellen Modell-Emblemen, einer Vierfach-Abgasanlage mit auffälligen Endrohren sowie an 22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit einem Finish in Satin Dark Grey zu erkennen. "Eine Ausnahmestellung reklamiert der Defender V8 ferner dank seiner vorderen Bremssättel in Xenon Blue und der 20-Zoll-Bremsscheiben", heißt es bei den Briten.



Neu im Jahrgang 2022 sind auch das neue Sondermodell Defender XS Edition, drei Design-Pakete und ein verbessertes Pivi Pro Infotainment-System inklusive optionalem 11,4-Zoll-Touchscreen.



Die Preisliste des Defender 90 startet bei 52.700 Euro, der Defender 110 ist ab 55.600 Euro erhältlich. Die V8-Version gibt es ab 117.660 Euro. Die Modelle des Modelljahres 2022 sind in Deutschland ab sofort bestellbar.