Jobangebote zunehmend mit Dienstwagen

Innerhalb der letzten drei Jahren wurden Arbeitnehmern zunehmend mehr Dienstwagen angeboten: Das ist das Ergebnis der Analyse der Mietwagen-Plattform billiger-mietwagen.de in Zusammenarbeit mit der Jobplattform Indeed (www.indeed.de). Speziell 2020 lockten viele Unternehmen Jobinteressenten mit der Aussicht auf einen Dienstwagen.



Der Anteil an Stellenanzeigen mit Firmenwagen-Benefit hat sich fast verdoppelt.

Zwischen 2019 und 2022 stieg der Anteil an angebotenen Dienstwagen in Stellenanzeigen auf mehr als das Doppelte. Während 2019 noch durchschnittlich jede 50. Stellenanzeige in Jobanzeigen Firmenautos offerierte (1,96 Prozent), enthielt 2022 bereits jedes 25. Berufsinserat ein Dienstwagenangebot (4,05 Prozent).



Gleichzeitig hat sich auch das Suchverhalten von Jobsuchenden geändert. Dies verdoppelte sich fast im selben Zeitraum (+93,4 Prozent). Der Unterschied: Während der Dienstwagen-Anteil in Stellenanzeigen besonders von 2019 auf 2020 (anteilig +47,8 Prozent) gestiegen ist, hat das entsprechende Suchverhalten erst von 2021 auf 2022 (anteilig +46,6 Prozent) den größten Anstieg der letzten Jahre verzeichnet.



Vornehmlich offerieren Unternehmen im Handwerk ihren Arbeitnehmern Dienstfahrzeuge. Mit einem Anteil von rund 30,7 Prozent am Gesamtvolumen der Jobanzeigen mit Dienstwagenofferte platziert sich die Branche an der Spitze der Analyse.



Gefolgt wird die Dienstleistungsbranche vom Vertrieb mit einem Anteil von 13,8 Prozent sowie medizinischem Fachpersonal mit einem Anteil von 9,5 Prozent. Die geringste Chance auf ein Firmenauto haben laut Analyse hingegen Dienstleister im Beratungssektor mit einer Beteiligung von 0,2 Prozent.



Bei einem genaueren Blick auf die spezifischen Berufe im Ranking sind insbesondere Anlagenmechaniker (8,9 Prozent) weit vorn mit dabei, wenn es um die Bereitstellung von Firmenwagen geht. Gefolgt werden die Mechaniker von Vertriebsbeauftragten sowie Heiz- und Sanitärmonteure (beide 4,8 Prozent). Elektriker landen mit einem Anteil von 4,7 Prozent auf dem dritten Platz.



Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de, kommentiert: "Der Wunsch nach individueller Mobilität ist in Deutschland besonders während der Hochphase der Corona-Pandemie gestiegen und nach wie vor groß". Nach wie vor registriere billiger-mietwagen.de eine erhöhte Nachfrage für deutsche Anmietstationen fest. Denn nicht jeder Arbeitgeber stelle einen Dienstwagen zur Verfügung.

