Hilfe bei einer Reifenpanne

Professionelle Unterstützung gibt es auch bei einer Reifenpanne. Der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, hilft bei einem defekten Akku beim E-Bike, einem gebrochenen Rahmen auf der Fahrrad-Tour oder bei einem platten Reifen auf dem Weg zur Arbeit. Seit Anfang des Jahres ist der Service sogar für alle ACE-Mitglieder inklusive.



Wie üblich beim ACE kann auch die Fahrrad-Pannenhilfe von den ACE-Mitgliedern und ihrer gesamten Familie in Anspruch genommen werden, sofern sie in einem Haushalt lebt. Seit Januar 2022 ist die Fahrrad-Pannenhilfe fester Bestandteil aller Tarife und steht in allen Tarifen ohne Mindestentfernung zur Verfügung. Sollte es tatsächlich einmal nötig sein, das Rad abzuschleppen, ist das beim Tarif ACE Classic ab einer Entfernung von zehn Kilometern zum Wohnort möglich. Abschleppen unabhängig vom Wohnort und umfassenderen Service sogar bei den Mitgliedern zuhause leistet der Auto Club Europa in den Tarifen ACE Comfort und ACE Comfort+.



Als Panne gelten alle Störungen, die einen Fahrtantritt oder die Weiterfahrt unmöglich machen: zum Beispiel ein platter Reifen, ein defekter Akku beim E-Bike oder ein gebrochener Fahrradrahmen. Auch wenn Mitglieder aufgrund eines Unfalls nicht mehr weiterfahren können, hilft der ACE weiter und organisiert den Rücktransport des Fahrrads.



Der ACE unterstützt bei Pannen auf dem privat genutzten Fahrrad, wie auch auf dem E-Bike, Pedelec oder Lastenrad, unabhängig davon, ob es zwei oder drei Räder hat. Lediglich versicherungs- und zulassungspflichtige Gefährte, wie etwa S-Pedelecs oder E-Scooter, sind im Fahrradschutzbrief ausgenommen. Hier greifen dann die regulären Leistungen der ACE Mitgliedschaft mit der klassischen Pannen- und Unfallhilfe.



Wie bei einer Panne mit dem Auto kommt die mobile Hilfe direkt zum Pannen- oder Unfallort. Wenn möglich, machen die Pannenhelfer direkt vor Ort Fahrrad, Pedelec und Co wieder flott. Ist dies nicht möglich, wird das Gefährt zu einer Werkstatt transportiert und für die Weiterreise des Besitzers gesorgt. Kann das Rad weder durch die mobile Pannenhilfe noch in einer Fahrradwerkstatt innerhalb von zwei Stunden wieder fahrbereit gemacht werden, übernimmt der ACE die Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrrads.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1