  Global Press Nachrichten-Agentur holt Mike Neumann an Bord

Die Global Press Nachrichten-Agentur mit dem traditionsreichen Motor-Informations-Dienst (mid) hat einen neuen Mitinhaber. Seit 1. Dezember 2020 ist Mike Neumann (35) an Bord der ältesten deutschen Nachrichten-Agentur in privater Hand.



Die Lizenz Nummer 1 für die Gründung erhielt das Unternehmen bereits unter amerikanischer Besatzung am 1. Juli 1945 und ist seitdem bis heute erfolgreich aktiv.



Jutta Bernhard, seit 2015 alleinige Eigentümerin der Global Press KG, hat mit unternehmerischer Weitsicht ihren Sohn Mike Neumann mit Firmenanteilen am Unternehmen beteiligt, um langfristig die Geschicke des Familienbetriebs zu sichern:



"Die Global Press Nachrichten-Agentur KG mit dem Motor-Informations-Dienst (mid) ist eine Institution in der DACH-Region. Wir sind im 76. Geschäftsjahr tätig und von Anfang an inhabergeführt", so Jutta Bernhard. "Ich bin stolz darauf, Verantwortung für das renommierte Nachrichten- und Medienunternehmen künftig in jüngere Hände zu geben. Mein Sohn Mike ist mir in allen Belangen gleichgestellt."



Der mid und seine langjährigen Mitarbeiter stehen wie bisher für Zuverlässigkeit und Qualitätsjournalismus.

