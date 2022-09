Geräuschlos und nachdrücklich

Mannheim. Mercedes-Benz ist schon immer Vorreiter in Sachen Technologie: Sei es die Erfindung des Automobils durch Carl Benz in Mannheim, über die ersten Crash-Test-Versuche und in der Folge stabilere Rahmen für Fahrzeuge in den 60er Jahren bis zum Airbag in den 70er Jahren. Die Errungenschaften wurden übrigens immer in den Flaggschiffen eingeführt. Umso mehr mag es die Tüftler in Stuttgart geärgert haben, dass ein amerikanisches Unternehmen ihnen den Rang in Sachen E-Mobilität ablief. Das soll sich nun ändern – allen voran mit dem EQS, der mit seinem letzten Buchstaben signalisiert: Ich bin der Größte in der Modellpalette.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Motor: Permanenterregte Synchron-Maschinen an Vorder- und Hinterachse Leistung: 385 kW / 523 PS Batteriegröße: 108,4 kWh klimatisierte Lithium-Ionen-Batterie Max. Drehmoment: 858 Nm Antrieb: Allradantrieb, Ein-Gang-Automatik Höchstgeschw.: 210 km/h Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 4,3 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 17,8 kWh / Testverbrauch: 24,8 kWh Reichweite: 581 bis 690 km (lt. Hersteller) Länge: 5216 mm, Breite: 1926 mm, Höhe: 1512 mm Leergewicht: 2620 kg Kofferraumvolumen: 610-1770 l Preis: 139 470 Euro Serienausstattung: LM-Räder, Hinterachslenkung, schlüsselloser Zugang, el. Heckklappe, el. Sitzverstellung mit Memory, Sitzheizung, Display-Paket, Nappaledersitze, Navigationssystem, versch. Assistenzsysteme. se

Und groß ist er wirklich, 5,20 Meter sind schon ganz ordentlich. Aber was wären nicht Innovationen, wenn sie nicht umgesetzt würden. Und so hat Mercedes dem EQS eine Hinterachslenkung verpasst, die die schiere Größe der Limousine vergessen lässt. Nur 10,9 Meter Wendekreis sind ein Wort. Als elektrischer Bruder der S-Klasse ist natürlich auch der EQS, im Test der starke 580er, trotzdem kein Stadtwagen, sondern für die langen Strecken gedacht. Und wie bei seinem Verbrenner-Pendant ist die völlig neu entwickelte Luxus-Karosse mit einer Luftfederung ausgestattet, die unschöne Straßenbeläge von den Passagieren trefflich fernhält.

Die mit weichem Nappaleder bezogenen Sitze sind unglaublich komfortabel, und Wind- oder Fahrgeräusche werden ausgeblendet. Doch wer meint, dass hier aber ein Langweiler aus Stuttgart angerollt ist, der täuscht: Soll es mal schnell durch die Kurven gehen, wird das Fahrwerk straff, die Lenkung direkt und feinfühlig. Geräuschlos, unglaublich nachdrücklich katapultieren dann die 858 Newtonmeter an Kraft ansatz- und stufenlos die 2,6 Tonnen an Leergewicht gegen den Wind – dem sich der EQS mit einem Rekord-cW-Wert von 0,20 entgegenstemmt. Keine 15 atemberaubende Sekunden vergehen, und schon ist die Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreicht. Wo würde das enden, wenn die 523 PS freien Lauf hätten?

Auf große Fahrt zu gehen, bedeutet aber auch, Kilometer hinter sich zu bringen. 580 verspricht die Reichweitenanzeige, nachdem der EQS geladen ist. Bei einem Verbrauch von 24,8 kWh auf 100 Kilometer, erfahren auf einem bunten Streckenmix, kommt ein realistischer Radius von rund 450 Kilometern heraus.

Riesiger Hyperscreen

Dass sich der EQS als Luxuslimousine versteht, zeigt er selbstbewusst mit einer Vielzahl, zum Teil aufpreispflichtigen Komfort-Features. Das reicht von den schon erwähnten klimatisierbaren Multikontursitzen mit Massagefunktion über bunte Lichtspiele, einem tollen Klang des Soundsystems bis hin zum Beduften und Ionisieren des Innenraums. Und dennoch gibt es auch Kritikpunkte, wie das nicht blendfreie Armaturenbrett oder die Beschwerde der Mitfahrer auf den Rücksitzen über fehlende Haltegriffe am Dach.

Über die gesamte Armaturenträgerbreite reicht der Hyperscreen. Dabei handelt es sich um mehrere Displays, die schick unter eine gemeinsame Glasabdeckung gepackt worden sind. Auch der Beifahrer kann an seinem eigenen Display spielen. Der Fahrer freut sich über den klar strukturierten und hochauflösenden Touchscreen, er kann sich seine Digitalinstrumente konfigurieren und auf dem Head-up-Display Navi- und Fahrspurempfehlungen verfolgen. Das große Ende ist der Kofferraum mit mächtiger Klappe, variabel nutzbar und mit 610 bis 1770 Litern Stauvolumen ausgestattet. Allerdings hat der EQS nur eine Zuladung von 460 Kilogramm.

Schon von außen verweist der futuristisch gezeichnete EQS auf seine Ambitionen, ein Vorreiter zu sein – und das schafft er mit seinem Qualitätsanspruch, Technikfeatures und Reichweite.