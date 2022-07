Gegen die Platzhirsche

Mannheim. Was waren das noch für Zeiten, als Leute, die Platz brauchten, mit einem VW Bulli oder einem Ford Transit über die Straßen der Republik gerumpelt sind. Mit Blattfedern, viel Blech und extrem wenig Komfort. Aber auch mit viel Raum – für Werkzeuge, Malerbedarf, um Handwerker auf Baustellen zu bringen oder eine Schar von Kindern zu transportieren. Das ist alles längst Geschichte. Heute führen die Platzhirsche VW – und nicht mehr Ford, sondern Mercedes – das Feld der Großraumfahrzeuge an. Mit einem Luxus, den man auch von Oberklasselimousinen kennt. Diese Vorherrschaft könnte sich nun ändern, denn der Hyundai Staria ist eingeschwebt.

Das Bild vom Einschweben drängt sich fast auf, denn mit seinem extrem futuristischen Auftreten scheint der Südkoreaner fast aus einer anderen Welt zu kommen. Und das sehen offensichtlich die Passanten auf der Straße ebenso, die ihre Hälse nach dem Transporter recken, als kreuze ein Ferrari ihren Weg. Hyundai ließ sich von der traditionellen koreanischen Architektur, die als Hanok bekannt ist, bei der Entwicklung des Fahrzeuges inspirieren und so erwartet die Passagiere – unabhängig von der schieren Größe des Staria – auch ein großzügiges Raumgefühl im Inneren. Die abgesenkten Gürtellinien und die mächtigen Panoramafenster an den Seiten verbessern die Rundumsicht und hinterlassen ein Gefühl von Freiheit.

Hyundai Staria Signature 2.2 CRDi Motor: Vierzylinder-Diesel Hubraum: 2199 ccm Leistung: 130 kW / 177 PS Max. Drehmoment: 430 Nm Antrieb: Frontantrieb, Achtgang-Automatikgetriebe Höchstgeschw.: 185 km/h Beschleunigung: 0–100 km/h in 8,5 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 8,5 l /Testverbrauch: 9,2 l CO2-Emission: 222 g/km Schadstoffklasse: Euro 6d Leergewicht: 2367 kg Länge: 5253 mm, Breite: 1997 mm, Höhe: 1990 mm Kofferraum: 117 – 431 – 5000 l Preis: 56 150 Euro Serienausstattung: Leichtmetallräder, elektrische Schiebetüren beidseitig, Premium-Relax-Sitze (mittlere Reihe), Sitzpolsterung in Nappa-Leder, Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen, Voll-LED-Scheinwerfer, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Around-View-Monitor, Einparkhilfe, schlüsselloses Schließ- und Startsystem, zahlreiche Assistenzsysteme. se

Der Wagen kam in der höchsten Ausstattungslinie „Signature“ zum Test. Dann warten zwei multifunktionale „Relax-Einzelsitze“ in der zweiten Sitzreihe. Mit Nappaleder bezogen lassen sich die Sitzkissen, die Rückenlehnen sowie die Beinstützen elektrisch einstellen. Auf Knopfdruck erlauben die Sitze sogar eine entspannte Liegeposition.

Die Passagiere im Blick

Dass es an Beinfreiheit nicht mangelt, steht bei einem mehr als fünf Meter langen Gefährt außer Frage. Die Sitzbank dahinter, nimmt drei Reisende auf – und obwohl sich auch hier USB-Anschlüsse für die Konnektivität befinden, leidet der Komfort in Achsnähe doch ein wenig.

Ganz vorne lässt sich prächtig auf große Fahrt gehen, die hohe Sitzposition, das tolle Gestühl und die Handlichkeit des Staria beeindrucken. Man mag es sich nicht vorstellen können, aber hat man sich aus den Fängen der Stadt befreit, ist der Hyundai agil, lässt sich flink durch Kurven dirigieren. Die Paradedisziplin ist aber die Langstrecke, auf der sich der Hyundai zum angenehmen Begleiter entwickelt. Gerade in diesen Tagen zeigt sich, dass die Drei-Zonen-Klimaanlage ihre Arbeit bestens verrichtet und nur ihr Rauschen an das Ohr der Passagiere dringt.

Was sonst, als ein Diesel, stellt sich die Frage nach der Motorisierung. Der 2,2-Liter mit 177 PS reicht natürlich völlig, arbeitet leise und präsentiert sich mit rund neun Litern Verbrauch für sein Arbeitsfeld auch sparsam. Wird er gefordert, gibt er sich allerdings angestrengt.

Wer am Steuer des Staria sitzt, kann sich über das volldigitale Cockpit freuen, das mit einem 10,25-Zoll-Display bestückt ist und über einen ebenso großen Touchscreen für das Navigationssystem in der Mittelkonsole verfügt. Einen Wählhebel für das Automatikgetriebe, das die acht Gänge unaufgeregt sortiert, gibt es nicht. Tasten bestimmen – wie bei Hyundai inzwischen üblich – in welche Richtung die Fahrt geht.

Und noch ein Gag: Wer die Mitreisenden, beispielsweise die ungeduldigen Kleinen, im Auge behalten will, der braucht sich nicht umzudrehen. Die Funktion „Passenger View“ umfasst eine Weitwinkelkamera, damit die Eltern die hinteren Passagiere im Blick behalten können. Wie bei allen Hyundai-Modellen gilt auch für den Staria: fünf Jahre volle Garantie. Zu den Platzhirschen gibt es noch einen großen Unterschied – beim Preis: Die Differenz liegt im fünfstelligen Bereich.