Gebrauchtwagen verharren auf hohem Preisniveau

Die Preise für Gebrauchtwagen befinden sich auf einem Hochplateau. Zwar sind sie im Juni um nur noch 0,2 Prozent gestiegen, jedoch von einem sehr hohen Niveau aus. Dieser Trend zur Preis-Stabilisierung setzt sich immerhin schon den zweiten Monat in Folge fort.



Wie aus dem AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervorgeht, steigen die Preise im Juni mit 0,2 Prozent nur noch marginal. Damit kostet ein Gebrauchtwagen im Durchschnitt 27.405 Euro - das sind nur 62 Euro mehr als im Vormonat. Da die Preise schon im Mai nahezu stabil waren, verdichten sich somit die Anzeichen, die auf ein Ende der seit fast zwei Jahren andauernden "Preis-Rally" hindeuten. Gleichwohl ist das Preisniveau erheblich: So kostete ein Gebrauchtwagen im Juni 2021 noch durchschnittlich 22.659 Euro - 4.746 Euro weniger als im Juni dieses Jahres.



"Mit dem Juni-AGPI verdichten sich die Anzeichen, dass die Zeiten der extremen Preissteigerungen von Gebrauchtwagen erst einmal vorbei sind", sagt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass es im Herbst wieder eine - möglicherweise moderatere - Teuerung geben wird. Dafür sprächen die üblicherweise in dieser Saison anziehenden Preise und der zunehmende Inflationsdruck. Zudem sei nicht auszuschließen, dass es durch die Sanktionen im Rahmen der Ukrainekrise zu Produktionsengpässen bei den Herstellern kommen könnte, welche auch die Preise für Gebrauchtwagen in die Höhe treiben würden.



Am deutlichsten steigen im Juni die Preise der Autogas-Fahrzeuge (LPG): Das Plus von 1,7 Prozent bedeutet einen Durchschnittspreis von 17.195 Euro. Immerhin um 1,0 Prozent legen Diesel zu und werden so auf AutoScout24 im Schnitt für 29.713 Euro gehandelt. Mit moderaten Preisaufschlägen von jeweils 0,2 Prozent präsentieren sich im Juni hingegen gebrauchte E-Autos (Durchschnittspreis: 46.519 Euro) und Hybride (41.830 Euro). Und während Benziner unverändert bei durchschnittlich 24.617 Euro notieren, verlieren Erdgasfahrzeuge (CNG) sogar an Wert: Mit -3,3 Prozent kosten sie im Juni durchschnittlich 17.283 Euro. Grund für den Preisrückgang bei CNG-Modellen könnten die drohenden Engpässe beim Gas sein.

