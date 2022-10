Fuß vom Gas und rechts ran

München. Tempo vorsichtig rausnehmen, Warnblinker an und am äußersten rechten Fahrbahnrand fahren. So lauten Tipps vom ADAC, wenn der Verkehrsfunk einen Geisterfahrer in der Nähe meldet. Auf keinen Fall überholen und mehr Abstand zu den Vorausfahrenden halten. Man sollte auch den Seitenstreifen im Blick haben, um bei Gefahr notfalls dorthin ausweichen zu können. Gegebenenfalls kann die nächste Ausfahrt oder ein Parkplatz angesteuert werden, bis Entwarnung gegeben wurde.

Wer selbst aus Versehen zum Falschfahrer geworden ist, stellt sofort die Warnblinkanlage und das Licht an und stoppt umgehend am Fahrbahnrand – ganz dicht neben der Leitplanke. Dann ist laut ADAC die Warnweste anzuziehen und hinter der Leitplanke die Polizei unter 110 anzurufen. Niemals versuchen zu wenden. Für 2021 hat der ADAC 1830 Meldungen zu Falschfahrern auf Autobahnen gezählt. Als häufigste Ursachen, warum Auto- zu Geisterfahrern werden, nennt der ADAC: falsches Auffahren und Wenden auf der Autobahn. tmn