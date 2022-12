Fast jedes dritte Leasingauto fährt elektrisch

E-Autos und Benziner sind die klaren Gewinner bei den Leasing-Fahrzeugen 2022: Während Benziner deutlich zulegen und einen Marktanteil von 40 Prozent erreichen, knacken E-Autos erstmals die 30-Prozent-Marke. Das geht aus dem Leasing-Rückspiegel 2022 hervor, den der Online-Leasing-Anbieter LeasingMarkt.de gemeinsam mit der EBS-Universität erstellt hat.



Die aktuellen Daten zeigen, dass sich SUVs als beliebtester Fahrzeugtyp unter den Leasing-Nehmern weiterhin behaupten - gefolgt vom Kleinwagen-Segment. Bei der durchschnittlichen Leasingrate macht sich bereits die Inflation bemerkbar: Sie erhöht sich von durchschnittlich 243 Euro im Jahr 2021 auf 299 Euro in diesem Jahr.



Mit einem Anteil von 30 Prozent entscheidet sich knapp ein Drittel aller Leasing-Nehmer auf LeasingMarkt.de für ein E-Auto - das bedeutet ein Plus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Nachfragesprung machen aber nicht die E-Autos, sondern die Benziner: Sie verbuchen einen Nachfragezuwachs von 8 Prozentpunkten und liegen mit einem Marktanteil von 40 Prozent klar auf Platz eins.



Verlierer 2022 sind Diesel und Hybride. Während die Selbstzünder sechs Prozentpunkte abgeben und somit einen Leasinganteil von zwölf Prozent erreichen (Platz vier), büßen Hybrid-Fahrzeuge sogar sieben Prozentpunkte ein - sie erzielen damit einen Anteil von 18 Prozent, was immerhin Platz drei unter den nachgefragtesten Antriebsarten bei LeasingMarkt.de bedeutet.



Wenig Bewegung gibt es 2022 bei der geschlechtsspezifischen Nachfrage. Nach wie vor ist Leasing demnach in erster Linie Männersache. So werden auch 2022 rund 85 Prozent der Leasingverträge von Männern und nur 15 Prozent von Frauen abgeschlossen. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Markt.



So entscheiden sich die Männer 2022 für Modelle, die durchschnittlich 178 PS unter der Haube haben und im Schnitt 307 Euro kosten. Frauen kommen hingegen auch mit 147 PS ans Ziel und geben durchschnittlich nur 248 Euro für ihr Leasingfahrzeug aus.

Bei der Modellauswahl liegt mit dem Fiat 500 Elektro ein E-Auto ganz oben in der Gunst der Fahrerinnen, während das am häufigsten geleaste Modell der Männer der Cupra Formentor ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1