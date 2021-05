Der Preis ist heiß: 125er-Roller von Kymco

Die Vorfreude auf die Zweirad-Saison steigt: Und deshalb lockt der taiwanesische Hersteller Kymco seine Kunden jetzt mit Preisvorteilen für die 125er Roller-Klasse. Diese Zweiräder sind ideal als Stadt- und Pendlerfahrzeuge geeignet, aber auch für Ausflüge in der Freizeit.



Die Preisaktionen gelten ab sofort für zwei Modelle: Beim Kauf des schlanken Großradrollers New People S 125i ABS spart man 300 Euro und beim Agility City+ 125i CBS bietet Kymco 250 Euro Preisnachlass. Die Aktionen sind bis 30. Juni 2021 gültig.



Der New People S 125i ABS inklusive Topcase kostet ab sofort somit 2.999 Euro anstatt 3.299 Euro (zuzüglich Überführungskosten). Der Großradroller ist mit seinen 130 kg sehr leichtfüßig, seine 16-Zoll-Räder vorne und 14-Zoll-Räder hinten bieten Laufruhe und Fahrstabilität.



Der New People S 125i ABS ist mit einem 125 Kubik-Einspritzmotor (Euro5 / 8 kW / 10,9 PS Leistung bei 8.500 U/min) ausgestattet. Für einen sicheren Stopp an der Ampel sollen Scheibenbremsen vorne und hinten mit serienmäßigem 9.1 ABS von Bosch sorgen.



Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine große Windschutzscheibe und Handschützer. Zwei USB-Buchsen sowie der zweifach unterteilte Stauraum unter der Sitzbank sind weitere Extras.



Außerdem bietet Kymco einen Preisvorteil von 250 Euro für das Erfolgsmodell Agility City+ 125i CBS: Der agile Roller kostet im Aktionszeitraum 2.149 Euro anstatt 2.399 Euro (zuzüglich Überführungskosten). Dank seiner unterschiedlichen Reifengröße (vorne 16 Zoll, hinten 14 Zoll) steigen Fahrkomfort und Handling, betont der Hersteller.



Da der Sieben-Liter-Tank unter dem Trittbrett positioniert ist, ergibt sich ein tiefer und Schwerpunkt, was sich ebenfalls sehr positiv auf die Fahreigenschaften auswirken soll. Mit seinem neuen Euro5-Viertaktmotor (6,4 kW / 9 PS bei 7.500 U/min) verbraucht der Agility City+ 125i in der Regel weniger als drei Liter auf 100 Kilometer. Zur schnellen Verzögerung hat der Roller Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad mit spezieller CBS-Technik.



LED-Standlicht, ausklappbare Soziusfußrasten, eine digitale Uhranzeige im Cockpit und ein Frontstaufach mit 12-Volt-Steckdose gehören zur Standardausstattung. Neben seiner multifunktionalen Alltagstauglichkeit eignet sich der Agility City + 125i CBS auch für längeren Touren. Und in der neuen Farbe iron grey ist er ein echter Hingucker.

AdUnit urban-intext1