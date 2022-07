Der neue GLC startet durch

Mercedes Benz bringt den neuen GLC an den Start. Die vollkommen neu entwickelte Baureihe des SUV kann ab sofort bestellt werden, der Basispreis liegt bei 57.631,70 Euro. Der GLC hat im Pkw-Portfolio von Mercedes Benz die Spitzenposition inne: Er ist seit mehr als zwei Jahren das meistverkaufte Fahrzeug.



Der neue GLC setzt konsequent auf Hybridantrieb. Das Modellprogramm umfasst Vierzylinderaggregate als Benziner und Diesel, die mit einer Elektromaschine kombiniert sind. Bei den Mild-Hybrid-Aggregaten kommt ein integrierter Startergenerator (ISG) der zweiten Generation zum Einsatz, bei den Plug-in-Hybriden (Markteinführung ca. Dezember 2022), mit einer Systemleistung bis zu 280 kW/381 PS und einem Systemdrehmoment bis zu 750 Newtonmeter, eine permanent erregte 100 kW-Synchronmaschine.



Alle Plug-in-Hybride haben eine elektrische Reichweite von mehr als 100 Kilometern nach WLTP. Damit lassen sich Alltagsstrecken größtenteils rein elektrisch zurücklegen. Das verbesserte Hybrid-Fahrprogramm sieht den elektrischen Fahrmodus für die jeweils sinnvollsten Streckenabschnitte vor. So wird beispielsweise auf Strecken in urbanen Gebieten priorisiert elektrisch gefahren. Aber auch auf rauem Terrain ist der GLC dank eines neuen Offroadprogramms auf Wunsch rein elektrisch unterwegs.

