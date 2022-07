Der Ford Bronco kommt nach Deutschland

Im Jahr 1966 stellte Ford erstmals den Bronco vor. Seitdem steht dieses Modell wie der Marlboro-Cowboy für Freiheit und Abenteuer, hohe Geländetauglichkeit inklusive. 2020 feierte die Bronco-Baureihe nach 25-jähriger Pause in den USA ein Comeback. Ab Ende 2023 wird der Offroader in begrenzter Stückzahl erstmals auch in Deutschland angeboten.



Die jüngste Generation des extrem geländegängigen Allradlers wird ausschließlich als Viertürer und ausschließlich als Linkslenker-Version verfügbar sein. Der Bronco soll Abenteuer auch abseits befestigter Straßen ermöglichen. Deshalb lassen sich viele Verkleidungen und sogar die Türen abnehmen, alle Materialien sind leicht abwaschbar und zahlreiche Befestigungs- und Verzurrmöglichkeiten erleichtern den Transport von Arbeits- und Sportgeräten aller Art. Ein großes Angebot an Zubehör macht den Bronco auch als Fahrzeug für Outdoor-Aktivisten und Camper interessant.



"Der Bronco ist traditionell der robusteste und vielseitigste Geländewagen von Ford", so Matthias Tonn, als Leitender Ingenieur bei Ford Europa zuständig für US-Importfahrzeuge. "Die jüngste Bronco-Generation hat die Kerneigenschaften dieser legendären Baureihe bewahrt, kombiniert sie aber mit modernsten 4x4-Technologien und einer umfangreichen Auswahl an sinnvollem Zubehör - das Ergebnis ist eine neue Offroad-Ikone, die in den USA bereits große Erfolge feiert. Wir sind begeistert, dass wir diesen Off Roader auch unseren Kunden in Europa anbieten können."

