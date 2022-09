Das rostigste Hobby der Welt hat wieder Saison

Nach einer zweijährigen Zwangspause ist die Old- und Youngtimer Szene wieder voller Motivation am Start. Die Ausstellerplätze für die diesjährige Herbst Veterama, die seit 49 Jahren traditionell am zweiten Oktoberwochenende auf dem Maimarktgelände in Mannheim stattfindet, füllen sich von Tag zu Tag.



Bereits jetzt ist abzusehen, dass Veterama ein volles Ausstellergelände haben wird, wenn sich die Besuchertore zu Europas größtem Oldtimer Markt öffnen, so der Veranstalter. Dann werden sich Händler und Besucher aus der ganzen Welt wieder in der Stadt treffen, in der das Automobil vor 137 Jahren erfunden wurde.



Aber natürlich sind auch die Zweiräder aus sämtlichen Epochen der Produktion vertreten. Denn mit der ersten Fahrt auf seiner hölzernen Laufmaschine legte Karl Friedrich Drais von Sauerbronn im Jahr 1817 in Mannheim den Grundstock für die Entwicklung des Individualverkehrs. Seine Draisine gilt als Urform des heutigen Fahrrads.



Viele Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Zeitzeugen der "Mobilmachung" der Nachwelt zu erhalten. Es gibt leider keine Statistik, wie viele Fahrzeuge nur dadurch noch restauriert werden konnten und weiterhin fahrbereit sind, weil es Veterama gibt. Vermutlich sind es unzählige Fahrzeuge, die ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen hätten. Es gibt auch keine Niederschriften, wie viele Menschen durch Veterama zu einem faszinierenden Hobby gefunden haben.



Aber eines ist ganz sicher: Auf diesem Old- und Ýoungtimer Markt sind schon unendlich viele Freundschaften entstanden, die meistens ein Leben lang halten. Denn gerade in der Schrauberszene braucht man die richtigen Verbindungen in Situationen, in denen Arbeiten am eigenen Fahrzeug einmal ins Stocken geraten. Aus diesem Grund ist Veterama längst zur wichtigsten Kommunikationsveranstaltung für "das rostigste Hobby der Welt" geworden.



Momentan werden bei vielen Ausstellern die Teile, die sie in Mannheim zum Verkauf anbieten werden, sortiert und für den Verkauf vorbereitet. Bei den Besuchern entstehen schon Listen für alle Teile, die gesucht werden um in den Wintermonaten bei der Restaurierung weiter zu kommen.



Auf dem Veterama "Marktplatz" werden wieder einige hundert Fahrzeuge stehen, die auf einen neuen Besitzer warten. Meistens heute noch recht preiswert können solche Fahrzeuge schnell zum hochpreisigen Sammlerobjekt werden.



Mannheim ruft zur Herbst Veterama am Wochenende vom 7. bis 9. Oktober 2022.

