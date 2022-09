Dacia will Markenprofil schärfen

Robust und Öko-smart: Renault-Tochter Dacia zeigt in Paris die Werte, die Marke und Fahrzeuge in den kommenden Jahren prägen sollen. Ziel soll sein, die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre nahtlos fortzuschreiben und die Position als führende Marke für erschwingliche Mobilität weiter zu festigen.



Basis für die Zukunftspläne von Dacia bildet der Anfang 2021 vorgestellte Strategieplan "Renaulution", der den Kurs für jede Konzernmarke vorgibt. Das Ziel für Dacia lautet, das Image als essentielle, aufs Wesentliche konzentrierte Marke mit einem authentischen Modellangebot zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis weiter auszubauen. Im Zeitraum von 18 Jahren verließen 7,5 Millionen Autos die Autohäuser, bei Privatkunden erreicht die Marke Platz drei in der europäischen Zulassungsstatistik.



Heute werden Dacia Fahrzeuge zusehends auch von finanziell gutgestellten Kunden geschätzt, die ihr Geld überlegt ausgeben, Freiheit und authentische Freizeitvergnügungen schätzen sowie übermäßigen Konsum meiden. Dacia ist damit mehr denn je in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Entsprechend wird die Marke ihre Aktivitäten in die Kompaktklasse ausweiten, ohne dabei ihr Credo erschwinglicher Mobilität zu vernachlässigen.



Um noch breitere Kundenkreise anzusprechen, hat Dacia in den vergangenen Monaten eine neue Markenidentität, ein neues Logo, ein neues Design und neue Farben entwickelt. Diese Neuerungen gehen einher mit den traditionellen Tugenden der Marke, die auch zukünftig Bestand haben sollen.

