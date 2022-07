Citroen C5 X Hybrid noch mit Förderung bestellbar

Wer jetzt einen C5 X bestellt, dem verspricht Citroen eine Lieferung des Fahrzeugs noch im Jahr 2022. Damit gibt es für ihn auch noch die staatliche Förderung. Im D-Segment sei die Marke mit dem Doppelwinkel sogar der einzige Hersteller, der aktuell bei einer Neubestellung noch ein Hybrid-Fahrzeug in diesem Jahr liefern könne, teilt Citroen mit.



Damit können Kunden nach wie vor die BAFA-Förderung 2022 in Höhe von 4.500 Euro (staatlicher Anteil an den Versionen Feel Pack und Shine) bzw. 3.750 Euro (staatlicher Anteil an der Version Shine Pack) für den Citroen C5 X Hybrid beantragen, die nach aktuellem Stand Ende dieses Jahres ausläuft.



Der Crossover-Charakter des neuen C5 X Hybrid steckt mit dem "X" schon in seinem Namen. Mit seiner erhöhten Karosserie ist er kraftvoll wie ein SUV, strahlt aber zugleich die Eleganz einer Limousine aus und besitzt die Dynamik und die Vielseitigkeit eines Kombis.



Der C5 X Hybrid fährt serienmäßig mit den Advanced Comfort-Sitzen und der neuen Advanced Comfort Aktiv-Federung vor. Er bietet eine Systemleistung von 165 kW/224 PS und ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmetern. Der 1,6-Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS, der Elektromotor 81 kW/110 PS. Im elektrischen Fahrbetrieb bringt die 12,4 kWh-Batterie des C5 X Hybrid eine Reichweite von bis zu 60 km nach WLTP. Der Einstiegspreis liegt bei 44.980 Euro - abzüglich des Umweltbonus bei 37.803 Euro.

