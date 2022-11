BMW M240i xDrive Coupe erhält "Goldenes Lenkrad"

In dem Volumen-Segment der Klein- und Kompaktklasse konnte das BMW M240i xDrive Coupe den 1. Platz bei der Preisverleihung "Goldenes Lenkrad" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" ergattern. "Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, dass auch unsere Performance Automobile mit ihren M typischen Qualitäten den entscheidenden Vorsprung herausfahren", sagte Franciscus van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH, der die Trophäe für das kompakte Coupe entgegennahm.



Das BMW M240i xDrive Coupe überzeugte die Jury mit seinem klassischen und zugleich besonders ausdrucksstarken Design, seiner Premium-Charakteristik und seinem modernen Sportwagen-Flair im Interieur sowie mit seiner fortschrittlichen Vernetzungs-Technologie und einer großen Auswahl an Systemen für automatisiertes Fahren und Parken. Beim sportlichen Showdown auf der Grand-Prix-Strecke punktete die Topvariante im Modellprogramm des neuen BMW 2er Coupe zudem mit einem besonders attraktiven Gesamtpaket für begeisternde Fahrfreude.

