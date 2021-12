Audi R8 V10 RWD jetzt als Performance-Version

Der Zusatz "performance" steht bei Audi Sport immer für noch mehr Leistung und noch mehr Spaß am Fahren. Das gilt natürlich auch für den neuen R8 V10 performance RWD. Er startet laut der Ingolstädter als Coupe und Spyder mit 30 zusätzlichen PS und ist als Ergänzung zum R8 V10 performance quattro gedacht.



Der heckgetriebene Mittelmotorsportler liefert 419 kW/570 PS und ist unter anderem mit Schalensitzen, Dynamiklenkung, CFK-Stabilisator und Keramikbremsen ausgestattet. Damit markiert er die neue sportliche Speerspitze der Seriensportwagen von Audi-Modellen mit Hinterradantrieb.



Die bisherigen Basisversionen beider Modelle, also der R8 V10 quattro und der R8 V10 RWD als Coupe und Spyder, werden durch die neuen performance-Modelle abgelöst. "Damit wird die R8-Modellfamilie noch spitzer positioniert", heißt es bei Audi Sport.



In Zahlen: Der Mittelmotorsportler katapultiert sich und die Passagiere in 3,7 Sekunden (3,8 Sekunden beim Spyder) von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 329 km/h (327 km/h beim Spyder). Und noch zwei Zahlen: Das Coupe kostet ab 149.000 Euro, der Spyder ab 162.000 Euro.

