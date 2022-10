Angepasstes Fahren für ein langes Reifen-Leben

Eine angepasste Fahrweise dient nicht nur der Verkehrssicherheit. Auch die Reifen danken es ihrem Besitzer. Das gilt ganz besonders bei winterlichen Straßenverhältnissen. Reifen sind im Winter stärker gefordert als in der wärmeren Jahreszeit. Die Anordnung der Lamellen im Profil und die Zusammensetzung des Gummis von Winterreifen sind den äußeren Bedingungen angepasst, um weiterhin die nötige Fahrsicherheit bei Schnee, Eis und Kälte zu gewährleisten.



Die Folge: Der Rollwiderstand ist bei Winterreifen höher und wirkt sich stärker auf die Energieeffizienz der Reifen aus. Auch der Abrieb ist stärker und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Reifen nach einigen Jahren ausgetauscht werden müssen, weil die Profiltiefe nicht mehr ausreicht. Allerdings können Autofahrer mit der richtigen Fahrweise und dem sorgsamen Umgang mit den Reifen sicherstellen, dass sie lange und vor allem sicher mit ihren neuen Winterreifen fahren können.



Einen großen Einfluss auf die Langlebigkeit von Reifen hat der Reifendruck. Bereits leicht geringere Füllmengen im Vergleich zu den Vorgaben des Herstellers können zu einem unnötig hohen Rollwiderstand und damit zu einem stärkeren Abrieb führen. Ein Beispiel: Enthalten Reifen 0,4 bar Luftdruck zu wenig, reduziert das die Lebensdauer des Reifens schon um 30 Prozent. Gleichzeitig steigen die Kraftstoffkosten um zwei Prozent.



"Wer sparsam mit seinen Reifen umgeht, prüft regelmäßig - zweiwöchentlich - den Luftdruck der Reifen und fügt bei Bedarf entsprechend der Herstellerangabe Druck hinzu", rät Robert Waldmann, Leiter Technischer Kundendienst DACH vom Technologieunternehmen Continental. "Die Angabe steht in der Bedienungsanleitung, der Fahrer- bzw. Beifahrertür oder auf der Innenseite des Tankdeckels." Man solle es allerdings nicht übertreiben, denn auch zu hoher Luftdruck wirke sich negativ auf die Lebensdauer von Reifen und deren Fahreigenschaften aus.



Schnelles Beschleunigen, Bremsen statt Ausrollen und hochtourig durch die Kurve fahren - ein sportlicher Fahrstil ist im Winter nicht nur gefährlich, sondern wirkt sich auch auf die Lebenszeit der Winterreifen aus. Denn: Diese anspruchsvolle Fahrweise nutzt die Laufflächen der Reifen stark ab. Schonender werden die Reifen behandelt, indem Autofahrer eine vorausschauende Fahrweise an den Tag legen. "Dazu gehört, genug Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten und vor roten Ampeln und Stoppschildern vor dem Bremsen soweit wie möglich auszurollen anstatt zu bremsen", erklärt Waldmann.

