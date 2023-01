Am Wochenende droht Stau

Nach dem Jahreswechsel sind an diesem Wochenende viele Wintersportelnde und Urlaubsreisende aus den Bergen wieder auf dem Weg nach Hause. In Deutschlands Süden jedoch nutzen einige den Feiertag am 06.01.2023 auch für die Fahrt in ein verlängertes Wochenende und starten schon am Donnerstagabend. Der Auto Club Europa (ACE) prognostiziert Staugefahren.



Am Freitag soll es richtig eng auf den Fernstraßen werden. Während der Samstag meist ruhig verläuft, mischen sich am Sonntag Heimreisende aus dem Weihnachtsurlaub mit Rückreisenden aus dem verlängerten Wochenende. Ab der Mittagszeit ist deshalb mit hoher Staugefahr durch sehr starken Rückreiseverkehr auf den Fernstraßen zu rechnen, so der ACE.



Kurzübersicht



Donnerstag, 05.01.2023

Im Süden Deutschlands ab dem späten Nachmittag stärkerer Reiseverkehr in Richtung der Erholungsgebiete in den Hochlagen sowie des Voralpenlands.



Freitag, 06.01.2023

Auf den Fernstraßen sehr viel Verkehr in allen Richtungen ab den Mittagsstunden bis in den Abend, in den Städten und Ballungsräumen bereits am späteren Vormittag.



Samstag, 07.01.2023

Auf den Fernstraßen ab dem Morgen moderates Reiseverkehrsaufkommen, Staus kann es vor allem auf den Autobahnen Richtung Alpenraum und der Skizentren geben. In den Städten etwas dichterer Verkehr am Vormittag bis in den frühen Nachmittag. Am frühen Abend kehrt überall wieder Ruhe ein.



Sonntag, 08.01.2023

Sehr hohe Staugefahr. Sehr starker Rückreiseverkehr auf den Fernstraßen ab den Mittagsstunden bis in den Abend hinein.

