ADAC präsentiert Pannenhilfe auf der Eurobike

Die "gelben Engel" kommen mittlerweile auch zu Fahrradfahrern. Mit dem Neuauftritt der Leitmesse Eurobike 2022 in Frankfurt am Main präsentiert sich der ADAC erstmals als Aussteller beim Stelldichein der Fahrrad- und E-Bike-Branche.



In Halle 8 werden die Services des Clubs von der gerade neu eingeführten Fahrrad-Pannenhilfe bis hin zur ebenfalls neuen ADAC Fahrrad-Versicherung und dem Programm "ADAC e-Ride" mit City-, Trekking- und Mountain-E-Bikes sowie einem E-Lastenrad vorgestellt.



ADAC-Mitglieder, die mit einer Fahrradpanne liegen bleiben, erhalten seit Juni 2022 kostenlose Hilfe von ihrem Club. Die Gelben Engel helfen dabei Radfahrern, die mit Reifen-, Ketten-, Brems- oder Akkuproblemen nicht mehr weiterfahren können. Sollte die Reparatur nicht vor Ort möglich sein, wird der Transport zur nächsten geeigneten Werkstatt organisiert und bei Bedarf Gepäck oder Ladung mitgenommen.



Die häufigsten Pannenursachen waren bisher laut ADAC mit rund drei Viertel aller Fälle platte Reifen. Mit weitem Abstand folgten Probleme mit Kette, Bremse und Schaltung. Da so gut wie alle Pannen vor Ort behoben werden konnten, weist die Zwischenbilanz unter den Mitgliedern eine sehr hohe Zufriedenheit aus.

