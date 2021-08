Intelligenter Schleimpilz ist „Einzeller des Jahres 2021“

Tübingen. Einzeller stellt man sich als kleine Wesen vor, die man nur unter dem Mikroskop beobachten kann. Umso erstaunlicher ist die Größe, die der Schleimpilz erreichen kann. Im Labor wurde ein Exemplar von mehr als 5,5 Quadratmetern Fläche gezüchtet. Das Lebewesen ist von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie zum „Einzeller des Jahres“ 2021 gekürt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Physarum polycephalum heißt der Pilz in der Fachsprache. Was ihn von anderen Einzellern unterscheidet: Der Zellkern teilt sich, ohne dass die Zelle sich teilt – mit dem Ergebnis, dass eine Zelle Milliarden von Kernen enthalten kann. Vielleicht liegt hier auch der Grund für seine Intelligenz. Wenn die Zelle etwa einmal in der Stunde mit einem Föhn geärgert wird, fängt sie an, sich vor Stundenfrist aus den erwartet heißen Gebieten zurückzuziehen.