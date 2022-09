Gautam Adani wird mit Kohle zum Multi-Milliardär

Wohin er auch geht, Gautam Adani ist umgeben von starken Männern. Nicht weil er das so möchte, sondern weil sein Leben davon abhängt. Zweimal schon ist der 60-Jährige dem Tod nur knapp entkommen. Ein drittes Mal will er sein Glück nicht strapazieren. Also hat ihn die indische Regierung in die Kategorie Z aufgenommen, eine besonders hohe Sicherheitsstufe, die vor allem Prominenten gewährt wird.

...