An den Flughäfen drohen Streiks

London/Paris. Auch Großbritannien und Frankreich sind von Chaos an den Flughäfen betroffen. Lange Schlangen, unkalkulierbare Wartezeiten und Berge von Gepäck – in Großbritannien herrscht an Flughäfen seit Wochen regelmäßig Chaos. Zuletzt betroffen war der FlughafenHeathrow in London. Dort mussten Fluggesellschaften diese Woche kurzfristig dutzende Flüge annullieren, weil man nicht genug Personal hatte. Weiter zuspitzen könnte sich die Lage dort Ende Juli, wenn Mitarbeiter der Fluggesellschaft British Airways im Kampf für eine bessere Bezahlung voraussichtlich in einen Streik eintreten, der bis in den August andauern kann.

Während der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan unter anderem den Brexit für die chaotische Situation verantwortlich macht, zeichnet der britische Verkehrsminister Grant Shapps ein anderes Bild. Ihm zufolge sind die Flughäfen und Fluggesellschaften Schuld an den Engpässen, da sie während der Pandemie zu viele Mitarbeiter entlassen hätten. Um die chaotische Lage in den Griff zu bekommen, hat die britische Regierung diese Woche eine Reihe von Maßnahmen angekündigt. So soll der Luftfahrtindustrie unter anderem bei der Rekrutierung und Ausbildung von Personal geholfen werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pariser Flughäfen haben nicht die französischen Sommerferien ab Ende nächster Woche abgewartet, um in den Streik zu treten. Bereits an diesem Wochenende kommt es an den Flughäfen Charles-de-Gaulle und Orly zu Ausfällen, Verzögerungen und langen Warteschlagen, da die Gewerkschaften mit einer hohen Beteiligung rechnen. Sie fordern unter anderem Gehaltserhöhungen und Prämien. Medienberichten zufolge könnte es im Laufe des Sommers zu weiteren Streiktagen oder -bewegungen kommen. Die Personalsituation ist auch in Frankreich angespannt. Der Flughafen-Plattform CDG Alliance zufolge gibt es allein an den beiden großen Pariser Flughäfen 4000 unbesetzte Stellen in allen Bereichen. sue/olz