Vorverkauf für Handball-Länderspiel in Mannheim gestartet - Europameister zu Gast

Mannheim. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat mit dem Vorverkauf für das Länderspiel der Nationalmannschaft am 13. Oktober in der Mannheimer SAP Arena begonnen. Dann trifft die DHB-Auswahl um 19 Uhr auf Europameister Schweden. „Ich weiß, wie enthusiastisch das Publikum in Mannheim sein kann. Mit Schweden wird uns ein absolutes Topteam gegenüberstehen“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Mannschaft als Gastgeber die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland ebenso sicher hat wie Titelverteidiger Schweden, Vize-Europameister Spanien und Weltmeister Dänemark.

Tickets unter: www.dhb.de/tickets oder unter der Rufnummer: 01806/515356.