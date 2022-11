Mannheimer Morgen Plus-Artikel NFL So kam die Jugend-Teamleiterin der Mannheim Bandits zum American Football Gastspiel

Für Sandra Mühlfeld ging in der Münchener Allianz Arena ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit Fans aus ganz Europa verfolgte sie das Spiel der Buccaneers gegen Seahawks. Es ist das erste NFL-Gastspiel in Deutschland