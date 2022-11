Seider vor NHL-Jubiläum

Anaheim. Bei den Adlern Mannheim wurde Moritz Seider (Bild) einst zum DEL- und Nationalspieler – 2019 wählte ihn der NHL-Club Detroit Red Wings bereits an der sechsten Stelle des Drafts. Nun steht der 21-jährige Verteidiger im Duell mit den Columbus Blue Jackets vor seinem 100. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt.

„Es ist immer noch schwer, zu glauben. Man hat früher die ganze Zeit die Jungs auf der Playstation gespielt und davon geträumt, dass es irgendwann mal so weit ist – und jetzt gehört man dazu. Ich möchte mit keinem Menschen auf der Welt tauschen“, sagte Seider. „Das Trikot an- und ausziehen zu dürfen, ist immer noch eine Riesenehre. Aber die Zeit ist auch ganz schön schnell vergangen.“

Erstes Saisontor erzielt

Gerade mal etwas mehr als 13 Monate ist es her, seit Seider am 13. Oktober 2021 gegen den damaligen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning sein NHL-Debüt gab – und mit zwei Torvorlagen direkt die Richtung anzeigte für seine überragende Premierensaison. Der Nationalspieler hatte so aufgetrumpft, dass er rasch zu einem Topverteidiger aufstieg und zum besten Rookie des Jahres gewählt wurde – als erster Deutscher. 43 Torvorlagen hatte er als Verteidiger beigesteuert und siebenmal selbst getroffen.

Rechtzeitig vor seinem Jubiläum schoss der frühere Mannheimer Verteidiger nun in seinem 99. Spiel sein erstes Tor der neuen Saison – in seinem zweiten NHL-Jahr. Sein 5:4 beim 7:4 gegen die San Jose Sharks war ein wegweisendes zum Sieg gegen die Kalifornier. dpa