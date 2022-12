Nachwuchs auf dem Eis: Robert-Müller-Gedächtnisturnier in Mannheim

Mannheim. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absage steigt vom 28. bis 30. Dezember in den Nebenhallen der SAP Arena wieder das Robert-Müller-Gedächtnisturnier für U 15- und U 17-Mannschaften. „Die Vorfreude bei uns und vor allem bei den Jugendlichen ist groß“, berichtet Christel Richarz, die Pressesprecherin der Eishockey-Sparte beim Mannheimer ERC

Über 60 Helfer des MERC werden aktiv sein, damit die Abläufe auch stimmen. Das im Gedenken an den 2009 verstorbenen Torhüter Robert Müller, der 2001 und 2007 mit den Adlern Mannheim Deutscher Meister wurde, veranstaltete Turnier steht dabei auch für internationale Teilnehmer. So werden die Cold Play Sharks aus dem belgischen Mechelen sowohl beim U 15- als auch bei dem U17-Turnier ein Team stellen. „Wir freuen uns auch, dass erstmals Mannschaften aus Krefeld und Iserlohn dabei sind“, weiß Richarz, dass diese beide Standorte für Eishockey-Tradition stehen.

Beim U 17-Turnier spielen ab dem 29. Dezember der Gastgeber MERC, die Cold Play Sharks Mechelen, die Löwen Frankfurt, die Iserlohn Young Roosters, der Stuttgarter EC und der EHC Klostersee in einer Gruppe. Das U 17-Finale findet am 30. Dezember um 16 Uhr in der Südhalle statt. In beiden Turnieren wird es neue Sieger geben, da der U 17-Turniersieger 2019 HC La Chaux-de-Fonds (Schweiz) und der U 15-Sieger Wanderers Germering 2022 nicht dabei sind. Den Turnierplan gibt es auf www.merc-eishockey.de