Adler verabschieden sich mit erhobenem Haupt

Mannheim. Knapp 1000 Fans haben die Spieler der Adler Mannheim (auf dem Bild Club-Topscorer Matthias Plachta) am Samstag in den Sommer verabschiedet. „Wir sind mit erhobenem Haupt gegen eine starke Berliner Mannschaft ausgeschieden, hatten am Ende einfach nichts mehr zuzusetzen“, sagte Geschäftsführer Matthias Binder bei der Saisonabschlussfeier in der SAP Arena zum Aus in einer engen Halbfinalserie gegen die Eisbären. Bis Mittwoch wird der Club aus der Deutschen Eishockey Liga nun die abschließenden Gespräche mit Spielern und dem Trainerteam führen, sodass frühestens gegen Ende der Woche mit ersten Personalentscheidungen zu rechnen ist. cr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1