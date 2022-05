Waldhof landet auf Platz fünf

Fußball-Drittligist SV Waldhof hat die Saison nach dem abschließenden 7:0 (3:0)-Heimsieg gegen Absteiger TSV Havelse auf Platz fünf beendet und damit die beste Platzierung seit dem Aufstieg 2019 erreicht. Allerdings verpassten die Mannheimer damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal und müssen das Ticket für die Ende Juli stattfindende 1. Hauptrunde am nächsten Samstag (14.15 Uhr, Carl-Benz-Stadion) im badischen Pokal-Endspiel gegen den Landesligisten FC Türkspor Mannheim nachlösen. Die Tore in der vom SVW klar dominierten Partie gegen Havelse erzielten vor 8379 Zuschauern Marc Schnatterer (2.), Jesper Verlaat (21.), Alexander Rossipal per Foulelfmeter (45.), Dominik Kother (57, 83.), Pascal Sohm (61.) und Fridolin Wagner (78.). Dieses Torfestival war zugleich der höchste Saisonsieg der Blau-Schwarzen.

Thorsten Hof © MM/Luca Ottmann Thorsten Hof Redaktion Sportredakteur, Schwerpunkte SV Waldhof, Rhein-Neckar Löwen.