Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blick in die 3. Liga Umjubelter Ex-Profi des SV Waldhof: Ingolstadt feiert Costlys Traumtor

Im Sommer verließ Marcel Costly den SV Waldhof und heuerte bei Drittliga-Rivale FC Ingolstadt an. Dort sorgt er nun für Furore. Außerdem in unserem Blick in die 3. Liga: Saarbrücken entlässt nach der Niederlage beim SVW den Trainer