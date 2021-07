SV Waldhof Mannheim startet mit Niederlage gegen Magdeburg in die neue Saison

Mannheim. Mit einer Niederlage ist der SV Waldhof Mannheim in die neue Drittliga-Saison gestartet. Die Elf von Trainer Patrick Glöckner verlor im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag mit 0:2 (0:2). Dabei wurden die Hausherren im Carl-Benz-Stadion gleich zu Beginn der Partie kalt erwischt. Noch keine zehn Minuten waren gespielt, da lag der SVW bereits mit 0:2 zurück. Durch zwei Schüsse von der Strafraumkante hatten Luca Schuler (6. Minute) und Baris Atik (9.) die frühe Führung für die Gäste herausgeschossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Folge sollten die Magdeburger weiter drücken und die Mannheimer Defensive ein ums andere Mal in Verlegenheit bringen. Nur selten gelang es den Gastgebern, für Entlastung zu sorgen. So kam der Waldhof durch Dominik Martinovic erst in der 30. Minute erstmals gefährlich vors Tor der Gäste. Der Stürmer wurde jedoch im letzten Moment entscheidend am Abschluss gehindert, nachdem er alleine auf FCM-Torwart Dominik Reimann zugelaufen war. Auch die zweite gute Möglichkeit sollte Martinovic gehören, nachdem Reimann einen Schuss von Stefano Russo vor die Füße des Torjägers abprallen ließ. Der 24-Jährige brachte den Ball in aussichtsreicher Position jedoch nicht richtig unter Kontrolle, sodass Reimann seinen Fehler wieder gutmachen konnte (44.).

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Florian Heft blieben die Buwe wie schon gegen Ende des ersten Durchgangs zunächst besser im Spiel. Von Anfang an wurde der Weg nach vorne gesucht. Die Versuche von Marcel Costly und Martinovic waren jedoch zu unpräzise (53., 55.). Kurz darauf hatte der Waldhof Glück, aber auch das Können von Timo Königsmann auf seiner Seite: Mannheims Keeper war noch entscheidend mit den Fingerspitzen am Leder dran und lenkte somit einen Schuss von Leon Bell Bell an den Pfosten (57.).

Die Partie beruhigte sich daraufhin. Die Magdeburger konzentrierten sich auf die Verteidigung. Die Mannheimer fanden nur selten Lücken, sodass die großen Möglichkeiten auf beiden Seiten bis kurz vor Schluss ausblieben. Erst in der 88. Minute hatte Waldhof-Neuzugang Fridolin Wagner die dicke Chance zum Anschlusstreffer. Reimann kratzte den Kopfball jedoch von der Linie. Auch Martinovic sollte noch mal am Magdeburger Torwart scheitern (90.). Somit änderte sich bis zum Ende der Partie nichts mehr am Spielstand von 0:2 aus Sicht des SVW.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2