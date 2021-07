SV Waldhof Mannheim in Dortmund: 70 Gästekarten für Auswärtsspiel werden verlost

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat für das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II ein Kontingent von 70 Karten erhalten. Wie der SVW am Dienstag mitteilte, werden die Tickets in Absprache mit dem Fandachverband PRO Waldhof unter Vereinsmitgliedern, die gleichzeitig Dauerkarteninhaber sind, bis Mittwoch 15.30 Uhr verlost. "Soeben haben wir aus Dortmund die Information bekommen, dass wir für das Auswärtsspiel gegen den BVB 70 Gästetickets erhalten. Uns ist bewusst, dass es bei einer solch geringen Anzahl an Tickets, keine faire Lösung der Verteilung geben kann", hieß es seitens des Vereins zum Prozedere der Tircketvergabe.

Eswerden jeweils zweu Karten an die 35 Gewinner gehen. Die Glückspilze sollen am Mittwochabend eine Benachrichtigung vom Verein erhalten, die über die erfolgreiche Teilnahme an der Verlosung informiert.

Waldhof-Fans, die beim Auswärtsspiel am Samstag, 31. Juli (14 Uhr), gegen die Reserve des BVB dabei sein wollen, schicken eine Mail mit dem Betreff „Tickets Dortmund 2021“ an ticketing@svwm.de. Die Karten können ausschließlich am Donnerstag an der Geschäftsstelle im Carl-Benz-Stadion von 9-17 Uhr abgeholt und bezahlt werden. Es werden sieben Euro pro Ticket fällig.